Финал Кубка Азербайджана: «Зиря» обыгрывает «Карабах» обновлено 19:20
На 17-й минуте «Зиря» открывает счет в матче.
Джошгун Диниев прошел по флангу и отдал пас на Хамиду Кейта. Французскому легионеру оставалось лишь отправить мяч в ворота. 1:0 – «Зиря» впереди.
* * * 19:00
Финал Кубка Азербайджана между "Карабахом" и "Зиря" начался.
* * * 18:59
Стартовые составы команд.
«Карабах»: Шахруддин Магомедалиев, Максим Медведев, Гара Гараев, Филип Озобич, Абделла Зубир, Кевин Медина, Патрик Андраде, Марко Вешович, Кади, Ибрахима Ваджи, Эльвин Джафаргулиев.
«Зиря»: Анар Назиров, Илькин Мурадов, Гаджиага Гаджилы, Тамкин Халилзаде, Гисмет Алыев, Джошгун Диниев, Давит Волков, Дмитриас Чантакиас, Неманья Анджелкович, Хамиду Кейта, Джалал Гусейнов.
* * * 18:32
Сегодня в 19:00 в Габале на местном стадионе начнется финал Кубка Азербайджана по футболу, в котором встретятся «Карабах» и «Зиря».
Судить встречу будет бригада во главе с Эльчином Масиевым.
И «Карабах», ставший чемпионом, и «Зиря», занявшая 3-е место, уже обеспечили себе участие в еврокубках. Команда Гурбана Гурбанова сыграет в Лиге чемпионов, а подопечные Рашада Садыхова вместе с «Нефтчи» и «Габалой» выступят в Лиге конференций.
Таким образом, сегодняшний финал не будет иметь еврокубкового подтекста, однако от этого противостояние двух друзей менее интересным не станет. Рашад Садыхов жаждет завоевать свой первый трофей как тренер команды Премьер-лиги. У Гурбана Гурбанова этих титулов пруд пруди, но это не значит, что именитый тренер не хочет сделать дубль, добавив к чемпионству еще и победу в Кубке. Одним словом, матч обещает быть как минимум напряженным.
Это будет юбилейный 30-й финал Кубка Азербайджана. Интересно, что ранее «Карабах» и «Зиря» в Кубке ни разу не играли.