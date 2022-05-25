Сегодня в 19:00 в Габале на местном стадионе начнется финал Кубка Азербайджана по футболу, в котором встретятся « Карабах » и «Зиря».

Джошгун Диниев прошел по флангу и отдал пас на Хамиду Кейта. Французскому легионеру оставалось лишь отправить мяч в ворота. 1:0 – «Зиря» впереди.

Судить встречу будет бригада во главе с Эльчином Масиевым.

И «Карабах», ставший чемпионом, и «Зиря», занявшая 3-е место, уже обеспечили себе участие в еврокубках. Команда Гурбана Гурбанова сыграет в Лиге чемпионов, а подопечные Рашада Садыхова вместе с «Нефтчи» и «Габалой» выступят в Лиге конференций.

Таким образом, сегодняшний финал не будет иметь еврокубкового подтекста, однако от этого противостояние двух друзей менее интересным не станет. Рашад Садыхов жаждет завоевать свой первый трофей как тренер команды Премьер-лиги. У Гурбана Гурбанова этих титулов пруд пруди, но это не значит, что именитый тренер не хочет сделать дубль, добавив к чемпионству еще и победу в Кубке. Одним словом, матч обещает быть как минимум напряженным.

Это будет юбилейный 30-й финал Кубка Азербайджана. Интересно, что ранее «Карабах» и «Зиря» в Кубке ни разу не играли.