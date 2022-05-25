Ильхам Алиев: Если Саргсян и Кочарян такие герои, то почему они сбежали?

«В Армении все еще пытаются поднять голову фашисты, и им кажется, что если бы они были у власти, то итоги войны были бы другими. Вовсе нет!». Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 27 мая на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангиланского района.

«Наоборот, если они не хотят, чтобы их снова разбили, пусть сидят и не смотрят в эту сторону. Мы пока терпеливо наблюдаем. Но пусть фашисты Армении – фашисты, которые пытаются лаять на нас, знают, что мы в любой момент готовы еще раз преподать им урок, точно так же, как и во время Второй Карабахской войны. Кто сегодня создает напряженную ситуацию в Армении? Во время Второй Карабахской войны сбежавшие из Карабаха словно зайцы пара Саргсян-Кочарян. Если они такие герои, то почему сбежали?! Оставались бы и воевали. Оба находились в Ханкенди, в том числе, их экс-министр обороны. Теперь пытаются нас шантажировать. Почему сбежали как зайцы? Они не должны этого забывать, всегда видеть нашу силу и предпринимать адекватные шаги», - сказал президент.