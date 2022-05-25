Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
С полным списком помилованных можно ознакомиться здесь.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
С полным списком помилованных можно ознакомиться здесь.
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