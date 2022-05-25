Турция заявила о «застое» в переговорах между Украиной и Россией

Сейчас в переговорном процессе между Россией и Украиной «наблюдается застой». Обсуждается лишь обмен пленными, а беседы о прекращении огня отошли на второй план. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу турецкому изданию Sabah.

«В российско-украинском переговорном процессе наблюдается застой, Украина даже заявила, что прекратила переговоры. Борьба на местах продолжается. Ведутся переговоры об обмене украинских солдат, захваченных Россией, и российских солдат, захваченных Украиной. Переговоры о прекращении огня отошли на второй план», – сообщил Чавушоглу.

Турецкий министр также указал на проблему экспорта зерна, которое заблокировано в украинских портах российским флотом. По словам Чавушоглу, сейчас его вывоз невозможен из-за соображений безопасности. Однако обсуждение этого вопроса продолжается.