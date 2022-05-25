WADA одобрило предложение Шафаг Гусейнли

Данное решение было принято на основании предложения Экспертной группы по национальным антидопинговым организациям WADA. Еще в 2020 году член Экспертной группы, директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли выступила с предложением включить этот вопрос в повестку дня, обосновав это необходимостью участия национальных антидопинговых организаций в формировании глобальной антидопинговой политики. После продолжительных обсуждений окончательное предложение Экспертной группы по этому вопросу получило поддержку на заседании Исполнительного комитета и Совета учредителей WADA, состоявшегося 18-19 мая в Египте.

На заседании было утверждено представительство национальных антидопинговых организаций и спортсменов в Совете учредителей, являющемся высшим органом Всемирного антидопингового агентства, а также повышение статуса Экспертной группы и проведение соответствующих структурных реформ в этом направлении. Количество членов Совета учредителей WADA таким образом увеличилось на четыре человека. Двое из них будут представлять национальные антидопинговые агентства, а двое – спортсменов и будут иметь право голоса при принятии решений.

Эти структурные и управленческие реформы стали главной темой обсуждения на заседании Экспертной группы по национальным антидопинговым организациям WADA, которое состоялось 24-25 мая в швейцарской Лозанне. В этой встрече участвовала и Шафаг Гусейнли. На заседании, во время которого обсуждались необходимые реформы для совершенствования антидопинговой политики на глобальном уровне и широко обсуждался механизм реализации данных реформ, также участвовал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. Так как в соответствии с этими реформами статус Экспертной группы будет повышен, группа в дальнейшем будет направлять свои предложения и рекомендации на утверждение непосредственно Совету учредителей.

Следует отметить, что Экспертная группа WADA по национальным антидопинговым организациям была учреждена в 2015 году, и AMADA представлено в группе с 2019 года. В Экспертной группе представлены всего восемь стран, одной из которых является Азербайджан. Группа дает рекомендации WADA по разработке стратегии деятельности и стандартов для национальных антидопинговых организаций.