Канцлер Австрии переговорил с Путиным: «Разговор был очень напряженным и серьезным»

Согласно сообщению, президент РФ Владимир Путин дал оценку нынешней стадии «специальной военной операции» и сообщил о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Азовском и Черном морях.

Президент Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудили по телефону ситуацию в Украине, переговоры украинской и российской делегаций, проблемы глобальной продовольственной безопасности и поставки российского газа, сообщает пресс-служба Кремля.

«В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов, - сообщили в Кремле. – Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины».

При обсуждении вопросов глобальной продовольственной безопасности, Путин подчеркнул, что «попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны» и разъяснил причины сложившихся проблем, связанных, в том числе с антироссийскими санкциями.

Согласно заявлению австрийской стороны, также темой разговора была возможность обмена украинскими и российскими военнопленными, сообщает издание Kurier. «Разговор был очень напряженным, очень серьезным», - заявил Карл Нехаммер по итогам переговоров. Речь шла среди прочего о безопасных экспортных маршрутах в морские порты. Также, по словам австрийского канцлера, обсуждались газовые поставки и газохранилище в Хайдахе, которое Австрия может забрать у «Газпрома», если компания не будет его заполнять. Президент России заверил, что «все поставки будут полностью выполнены».