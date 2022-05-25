Источники «Медузы» о планах Москвы: «Скорее всего, к осени уже все закончится»

Близкие к Кремлю источники «Медузы» и один собеседник непосредственно в администрации российского президента рассказали, что во внутриполитическом блоке АП России – на фоне продвижения российских войск в Донбассе – снова возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев «довести войну в Украине до победы».

Российские войска продолжают наступление в Донбассе. Высказывания официальных представителей Украины по этому поводу становятся все более тревожными; судя по некоторым из них, Киев ждет там крупного поражения. По данным источников «Медузы», несмотря на то, что результаты российской армии явно не соответствуют изначальным планам Москвы, в Кремле вновь обсуждают возможный штурм Киева, и даже надеются на полномасштабную победу в войне.

«Программой-минимум» для «объявления победы» Кремль в конце мая 2022 года считает взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей. В целом россияне приблизились к этому результату: сейчас под контролем Украины остается около 5% территории Луганской области и чуть больше 40% Донецкой.

«Программой-максимум» по-прежнему называется взятие под контроль Киева. При этом наступление российских войск на столицу Украины закончилось провалом еще в марте, напоминает издание. Россия отвела войска с этого направления (оставив после себя свидетельства многочисленных военных преступлений).

Тем не менее, по словам собеседников «Медузы» в Кремле, высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели. «Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится», - полагает один из источников «Медузы».

Как сейчас оценивают перспективы наступления на Киев в руководстве Минобороны РФ, собеседникам «Медузы» неизвестно.

Собеседники «Медузы» указывают, что у российского руководства остается пространство для маневра: например, на войну могут быть массово отправлены срочники. «Пока воюют в основном контрактники. Их хватает для относительно медленного продвижения [по Украине]. Но если двигаться надо будет быстрее, можно задействовать срочников. Это все равно армия», - рассуждает близкий к АП источник «Медузы».

Он добавляет, что всеобщей мобилизации в России ждать не стоит: в Кремле опасаются идти на такой шаг, так как он может ударить по рейтингу властей и лично Путина.

Кроме того, в Кремле сомневаются, что западные страны продолжат масштабно поддерживать Украину финансами и вооружением, если война затянется. «Рано или поздно Европе надоест помогать – это и деньги, и производство оружия, которое самим нужнее. Ближе к осени надо будет договариваться по газу и нефти к отопительному сезону», - перечисляет аргументы один из собеседников «Медузы».

«Сейчас кажется, что на фронте мало что происходит. Что российская армия берет какие-то второстепенные населенные пункты. Что у нее есть какие-то проблемы. Но это ощущение создается от того, что украинцы сразу не сдались, как многие думали. Да, блицкрига не вышло, видны какие-то просчеты. Но это не означает, что победу одержать не получится», - формулирует один из близких к АП собеседников «Медузы». «Ресурсов у России заведомо больше, чем у Украины без поддержки Запада», - добавляет еще один.