США ввели санкции против российских банков

Минфин США ввел санкции против двух российских банков – Дальневосточного банка и самарского банка «Спутник» за финансовую поддержку КНДР в разработках оружия массового уничтожения и программ баллистических ракет, сообщает «Коммерсант».

OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) обвиняет указанные российские банки в том, что они проводили операции от имени субъектов КНДР. Дальневосточный банк обвиняется в оказании «материальной помощи, спонсорстве или предоставлении финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг национальной авиакомпании КНДР Air Koryo, внесенной в список США, или в их поддержку». Минфин указывает, что банк оказывал услуги от имени авиакомпании Air Koryo и других государственных организаций КНДР.

Самарский «Спутник» попал под санкции «за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки или товаров или услуг в поддержку Банка внешней торговли КНДР (FTB)». Минфин сообщает, что он имеет счет в рублях для зарегистрированной в США подставной компании FTB, Korea Ungum Corporation. «Этот счет использовался для проведения трансакций между двумя московскими компаниями, аффилированными с КНДР», – заявляет американский Минфин.

Санкции предполагают заморозку собственности физ- и юрлиц, которые находятся в США или принадлежат им. Также запрещаются любые сделки со стороны лиц из США или внутри Соединенных Штатов (включая трансакции, проходящие транзитом через Соединенные Штаты), которые связаны с собственностью попавших под санкции.