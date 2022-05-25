Иран задержал греческие танкеры. Греция в гневе

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали два греческих танкера, сообщает в пятницу IRNA со ссылкой на пресс-службу структуры.

МИД Греции резко осудил захват Ираном двух судов, говорится в сообщении пресс-службы греческого внешнеполитического ведомства. "По указанию министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса генеральный секретарь МИД Фемистоклис Демирис только что выразил решительный протест послу Ирана в Афинах в связи с насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе", - цитирует ТАСС заявление пре-службы.

«Вышеуказанные действия по существу эквивалентны актам пиратства», - говорится в заявлении.

Отметим, ранее сообщалось, что Министерство юстиции США конфисковало в Греции иранскую нефть, перевозимую на российском танкере. По данным СМИ, на борту танкера было 115 тыс. тонн иранской нефти. «На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос», - сообщили в Министерстве морского флота и островной политики Греции.