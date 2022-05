Ситуацию в Украине сравнили с геноцидом в Сребренице: эксперты призывают принять меры

Действия России на территории Украины дают достаточно оснований для вывода, что Москва подстрекает к геноциду и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека имени Рауля Валленберга, сообщил CNN в пятницу, 27 мая, со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию документа.