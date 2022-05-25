Ситуацию в Украине сравнили с геноцидом в Сребренице: эксперты призывают принять меры

Действия России на территории Украины дают достаточно оснований для вывода, что Москва подстрекает к геноциду и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека имени Рауля Валленберга, сообщил CNN в пятницу, 27 мая, со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию документа.

Deutsche Welle пишет, что это первый независимый отчет о вероятном геноциде в Украине, подготовленный с начала войны. В его составлении участвовали более 30 ведущих юристов и экспертов в области исследования геноцида. Они указали, что Россия нарушила статьи 2 и 3 Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В качестве доказательств составители представили примеры массовых убийств мирных жителей, насильственных депортаций и антиукраинской риторики, используемой высшими должностными лицами России. В частности, в докладе приводятся слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не имеет права на существование как независимое государство.

Авторы документа прямо сравнивают ситуацию в Украине с геноцидом, устроенным армией Республики Сербской в боснийском городе Сребреница в 1995 году, и призывают мировых лидеров повлиять на Россию, пока не стало слишком поздно. Копии этого доклада планируется направить парламентам, правительствам и международным организациям по всему миру.