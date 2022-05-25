Минобороны Украины: обстановка в Донбассе сложная...

Войска России ведут интенсивный огонь вдоль линии столкновения в Луганской и Донецкой областях Украины, ситуация сложная, однако контролируемая. Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

«Оккупационные войска России ведут интенсивный огонь вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях. Обстановка остается сложной, но в то же время Вооруженные силы Украины ее контролируют и знают о планах врага. Противник активизировался на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – оцепить наши войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на админграницу Луганщины», - сказал Мотузяник.

По его словам, на Славянском направлении украинские войска сдерживают наступление мощной российской группировки. Россияне пытаются осуществить перегруппировку своих подразделений и активизировать наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, отметил спикер Минобороны Украины.