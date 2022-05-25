Азербайджанские гимнасты успешно выступают в Болгарии и Италии

В болгарской Варне проходит Кубок мира из серии «Челлендж» по спортивной гимнастике.

А в итальянском Римини проходят Кубок мира и международный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу Aere Trampoline Cup. На Кубке мира в квалификации именитый азербайджанский спортсмен Михаил Малкин занял 1-е место и вышел в финал в тамблинге. За медали поборется и Тофик Алиев, расположившийся на 4-й позиции.

Представитель Азербайджана Никита Симонов в квалификации на кольцах занял 2-е место и вышел в финал.

Что касается международного турнира, то в соревнованиях в возрастной категории 13-16 лет по тамблингу азербайджанский гимнаст Билал Гурбанов с результатом 48,500 завоевал золотую медаль.

В квалификации в синхронных прыжках дуэт Гусейн Аббасов – Магсуд Махсудов занял 1-е место, а пара Ниджат Мирзоев – Али Нифталиев – 4-е. И те, и другие вышли в финал.

Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзоев пробились в финал и в индивидуальной программе, заняв в квалификации соответственно 1-е, 5-е и 6-е места.