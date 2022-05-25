Reuters: российский миллиардер переписал на жену активы за день до введения санкций

Российский миллиардер Андрей Мельниченко уступил контроль над двумя крупными мировыми компаниями по добыче угля и производству удобрений своей жене. А произошло это за день до того, как он попал под санкции Евросоюза, рассказали Reuters информированные источники.

По словам источников, активы были переданы Александре Мельниченко 8 марта 2022 года, когда ее муж отмечал 50-летие на курорте возле горы Килиманджаро в Танзании. До этого дня Мельниченко контролировал угольно-энергетическую компанию СУЭК и производителя удобрений «Еврохим» через цепочку трастов и компаний, часть из которых находится в Швейцарии, а также в офшорах Кипра и Бермудских островов.

В швейцарской компании «Еврохим» подтвердили, что теперь ее бенефициарным владельцем является не Мельниченко, а его жена. Трасту, который она контролирует, принадлежит 90% акций компании.

The Insider напоминает, что 9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Мельниченко как одного из близких к Кремлю бизнесменов, ответственных за российское вторжение в Украину. Санкции предполагают замораживание активов, запрет на въезд в ЕС и запрет на финансирование со стороны европейских организаций. 12 марта Италия арестовала крупнейшую парусную яхту «А» стоимостью 530 млн евро, принадлежащую Мельниченко. 15 марта санкции в отношении Мельниченко ввела Великобритания, на следующий день — Швейцария. Однако введенные ограничения не распространяются на жену, дочь и сына Мельниченко. Поэтому после проверки, которая длилась несколько недель, швейцарские власти разрешили СУЭК и «Еврохиму» продолжать деятельность в прежнем режиме. К аналогичным выводам пришли финансовые регуляторы Великобритании и Германии.