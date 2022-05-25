Мероприятие прошло с участием членов президиума Коллегии адвокатов, правозащитников, а также более 140 адвокатов и представителей прессы.

Выступая с вступительной речью на конференции, председатель Коллегии Анар Багиров поприветствовал участников мероприятия и отметил, что по итогам переговоров, продолжавшихся в течение 4 лет, Коллегия адвокатов Азербайджана была официально признана адвокатурами стран Евросоюза независимым профессиональным объединением.

«В результате наших презентаций и выступлений на пленарном заседании 13 мая этого года в Дублине, Коллегия адвокатов большинством голосов была принята членом CCBE. С этим членством расширятся возможности сотрудничества азербайджанских адвокатов с европейскими адвокатами, коллегиями и юридическими обществами. Будут доступны возможности стажировки в Европе, повышена профессиональная подготовка адвокатов, что будет иметь исключительное значение для осуществления их деятельности в соответствии с европейскими стандартами. В то же время это создает большие возможности для дальнейшего совершенствования работы Коллегии адвокатов.

Мы считаем, что это один из самых больших успехов за последние четыре года. Этот успех также положительно влияет на имидж нашей страны. В течение многих лет с этой организацией существовала напряженность, и высказывалась критика. Но в результате успешной внешней политики нашего государства отношение к нам уже меняется, появляется все больше возможностей для активной деятельности на международной арене, демонстрации позиций против необоснованных претензий", - сказал Анар Багиров.

Анар Багиров отметил, что организация CCBE, объединяющая коллегии адвокатов, юридические общества и более 1 миллиона адвокатов стран-членов Совета Европы и Европейского союза, является одной из крупнейших и влиятельных организаций в Европе и признана голосом юристов Европы.

На заседании был рассмотрен вопрос о решении вопросов, вытекающих из членства коллегии в Совете европейских коллегий адвокатов и юридических обществ (CCBE), и член президиума Эльчин Усуб был назначен членом комитета PECO CCBE.