В Зангилане планируется построить логистический центр

Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с интенсивным фруктовым садом в Зангиланском районе.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов доложил главе государства, что на территории на площади в 40 га заложен интенсивный абрикосовый сад. В саду будут выращиваться 4 сорта абрикосов - 2 испанских и два местных. В будущем здесь планируется заложить нектариновый сад площадью 60 гектаров.

Ильхаму Алиеву также доложили, что для хранения и сортировки выращиваемой продукции будет построен Зангиланский логистический центр. Здесь будет создан склад вместимостью 5 тысяч тонн, состоящий из 36 холодильных камер, а также камеры для выращивания, автоматизированные терминалы, упаковочные, сортировочные, весовые участки, транспортный парк и офисное здание.