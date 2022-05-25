Охрану королевы Британии арестовали за торговлю наркотиками

По подозрению в торговле наркотиками и отмывании денег арестованы несколько солдат Ирландской и Колдстримской гвардии – двух британских полков, занимающихся охраной королевы Елизаветы II, сообщает издание The Independent.

Подозреваемые, среди которых шесть солдат Ирландской гвардии и один колдстример, были задержаны 24 мая во время рейдов в Хэмпшире, Беркшире, Северном Уэльсе и Северной Ирландии. Аресты прошли незадолго до парада в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II.

В Минобороны Великобритании заявили, что ни один из задержанных не будет участвовать в запланированных мероприятиях.