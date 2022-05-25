Украинская православная церковь объявила о независимости и осудила позицию патриарха Кирилла

Собор Украинской православной церкви выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу боевых действий в Украине и принял изменения в устав УПЦ, которые означают ее полную самостоятельность и независимость от Московского патриархата.

«Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», - говорится в постановлении Собора УПЦ.

Собор также призвал Киев и Москву продолжить мирный переговорный процесс и «поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».