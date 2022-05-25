Москва: НАТО придется искать компромиссы с Турцией

Партнерам по НАТО, скорее всего, придется пойти на компромисс с Турцией по теме вступления Швеции и Финляндии в альянс, просто отмахнуться от озабоченностей Анкары не получится, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Очевидно, что от турецких озабоченностей ни в Брюсселе, ни в Стокгольме, ни в Хельсинки отмахнуться просто так будет невозможно. Я не думаю, что Анкару можно будет убедить только, используя аргументацию о солидарности НАТО", - сказал Грушко, передает РИА Новости.

НАТО придется искать какие-то компромиссы, которые будут идти навстречу интересам и позициям, сформулированным в Анкаре, отметил Грушко.