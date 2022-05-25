В Екатеринбурге суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 80-летнюю пенсионерку Галину Бастрыгину по статье о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП), сообщает телеканал Настоящее Время.

Женщину задержали 8 мая в парке Победы Екатеринбурга. На видео, которое опубликовало издание Вечерние ведомости, женщина объясняла журналистке, что раздавала листовки «за мир», и решила показать одну из них. К ним тут же подбежал полицейский, который вырвал листовку с криком: «Листовка является нарушением закона».