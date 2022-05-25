Пентагон: Путин сейчас не пойдет на мирные переговоры с Зеленским

Президент России Владимир Путин пока не изъявляет желания вести мирные переговоры с Украиной, считают США. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Как уже говорил государственный секретарь США, Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - сказал Кирби, подчеркнув, что Путин "не проявил никакого интереса к дипломатическому урегулированию".

"Напротив, он показал, что готов продолжать войну в Донбассе: продолжает наращивать войска, взимать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", - добавил спикер Пентагона.