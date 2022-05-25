Янукович подал голос: Украине придется сесть за стол переговоров с Россией

Киеву придется начать вести мирные переговоры с Москвой, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович в своей статье под названием «На грани... Государственность Украины решается сейчас», выложенной в социальных сетях.

Янукович утверждает, что к этому шагу Киев подтолкнет Запад, главным образом США. Почти забытый бывший президент-беглец считает, что администрации союзников Украины будут в первую очередь думать не о ней, а о голосах выборщиков.

«Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Ничто не может длиться вечно и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение», – написал Янукович.

При этом он предполагает, что мирный договор будет подписан на условиях Москвы, хоть «ему и больно об этом говорить».