Немецкий косметический гигант ушел из России

Немецкий производитель косметики для волос Wella Company ушёл с российского рынка. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Компания передала права собственности на бизнес местной команде топ-менеджеров.

Уход крупного зарубежного производителя может быть критичен для отрасли, предупредили российские эксперты. Продукция для окрашивания волос Wella занимала 40% российского рынка. Теперь место немецкой компании может занять российская фирма Estel.

Почти всю продукцию Wella привозила в Россию из-за рубежа.