Кадыров заявил, что Северодонецк заблокирован. Украинцы отрицают

Группа военных из Чечни взяла под контроль линию соприкосновения в Северодонецке, полностью заблокировав выходы из города, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Группа российских добровольцев из Чеченской Республики полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР. Первые кварталы хорошо укрепленного города уже зачищены от вражеских подразделений", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В то же время украинские власти это отрицают. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк не окружен. "Сепаратистские "сми" распространяют лживые заявления "эленеровских командиров", что город отрезан. Это не соответствует действительности. Областной центр не отрезан, бои продолжаются в окрестностях города. Россияне вошли в район гостиницы "Мир" и автовокзала", - написал он.

По словам Гайдая, российские войска не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни – украинским военным "хватит сил и средств держать оборону".