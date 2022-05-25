Альтернатива С-400 и Patriot: Турция успешно испытала свою систему ПВО Siper
Турция успешно испытала отечественную систему ПВО Siper, разрабатываемую в качестве альтернативы С-400 и Patriot, заявил глава Управления оборонпрома республики Исмаил Демир.
"Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа", - написал Демир в соцсетях, передает РИА Новости.
Напомним, разрабатываемая Турцией система ПВО дальнего радиуса действия Siper может достичь или даже превзойти по характеристикам зенитно-ракетный комплекс С-400.