Финляндия и Швеция провели «хорошие переговоры» с Турцией на тему присоединения к НАТО, договорились об их продолжении и рассчитывают на результаты до конца июня, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Что касается Турции, делегации из Швеции и Финляндии там побывали в среду, провели хорошие, продолжительные переговоры, договорились их продолжить», - сказал Хаависто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

Глава финской дипломатии заявил, что Финляндия и Швеция рассчитывают на политику «открытых дверей» НАТО, которую поддерживает Турция.