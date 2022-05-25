«Пытается уничтожить украинцев»: Байден обвиняет Путина
Российский президент Владимир Путин пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность, заявил президент США Джо Байден во время выступления перед выпускным классом Военно-морской академии США, сообщает The Washington Post.
Американский лидер, осуждая российские удары по украинской гражданской инфраструктуре, отметил, что Путин "пытается уничтожить культуру и идентичность украинского народа".
Кроме того, Байден отметил, что Путин своими действиями повлек за собой расширение НАТО, мотивировав Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.