Беспилотники-камикадзе атаковали иранский военный объект

Военная база в Парчине, в 60 километрах к юго-востоку от Тегерана, - важнейший объект, где Иран разрабатывает ядерные, ракетные технологии и БПЛА. По данным западных разведок, здесь испытывали в том числе и детонаторы для ядерного оружия, пишет израильское издание «Детали»

В ночь с 25 на 26 мая на иранском военно-исследовательском объекте в Парчине прогремел взрыв. Один инженер погиб, еще один человек ранен. Иранские государственные СМИ сообщили, что произошла «авария». Однако издание The New York Times сообщает, что военную базу атаковали беспилотники-камикадзе.

Журналисты The New York Times поговорили с тремя иранцами, осведомленными об атаке, и американским чиновником. Иранские источники на условиях анонимности рассказали, что удар по военному комплексу был нанесен дронами-камикадзе, выпущенными с иранской территории. По их словам, беспилотники взорвались в здании, где иранское Минобороны проводит исследования в области БПЛА.

В заявлении Минобороны Ирана указано, что оно рассматривает этот инцидент как «нападение», а не как несчастный случай. В то же время израильские чиновники отказались от комментариев. Официальный представитель США подтвердил сам факт атаки с помощью дронов, но не раскрыл, кто за ней стоит.

Атака соответствовала общей схеме предыдущих ударов Израиля по Ирану, выполненных с помощью БПЛА, отмечает The New York Times. Израиль пытается противостоять растущим возможностям иранских дронов. В последние годы Иран заметно продвинулся в разработке и производстве боевых БПЛА. Он также передает эти технологии своим прокси-силам на Ближнем Востоке, отмечает американское издание.

По словам высокопоставленного сотрудника разведки, проинформированного об операции, в начале февраля 2022 года Израиль отправил шесть дронов-квадрокоптеров, несущих взрывчатку, на основной завод, производящий военные беспилотники в Иране. Атака на этот объект недалеко от города Керманшах уничтожила десятки иранских беспилотников. Именно в ответ на нее Иран ударил баллистическими ракетами по жилому комплексу на севере Ирака. Как утверждали в Иране, этот объект использовался израильскими агентами для планирования атак против Ирана.