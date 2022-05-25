Зеленский: ситуация в Донбассе тяжелая, но «альтернативы украинским флагам там не будет»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе «очень тяжелой».

«Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь целей, которые собирались реализовать в первые дни после 24 февраля», - сказал президент в пятницу вечером в традиционном видеообращении. Поэтому, сказал он, «они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов, там и ракетные удары, и авиация», передает слова Зеленского Интерфакс-Украина.

«Защищаем нашу землю так, как нам позволяет имеющийся на сегодня оборонный ресурс. Делам все, чтобы усилить его, и мы усилим», - заявил Зеленский.

«Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским, потому что это – мы. И даже если Россия принесет туда разрушения и страдания, мы все равно восстановим каждый город, каждую громаду. Там не будет никаких альтернатив нашим украинским флагам», - подчеркнул он.