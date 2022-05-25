«Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова на сцене Софийской оперы

Балет «Тысяча и одна ночь» на музыку азербайджанского композитора Фикрета Амирова в постановке главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева представили в пятницу на сцене Софийского театра оперы и балета.

ТАСС передает, что представление по мотивам сборника арабских и персидских сказок не оставило равнодушным зрителей, которые с энтузиазмом аплодировали солистам Марте Петковой и Цецо Иванову, балетному ансамблю, хору и оркестру под управлением Эюба Кулиева. «Тысяча и одна ночь» стала первой балетной премьерой Болгарии с 2020 года, с начала пандемии коронавируса.

До конца мая в Софийской опере будут представлены еще три премьерных спектакля «Тысячи и одной ночи», билеты на которые практически распроданы.