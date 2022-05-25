Беларусь усиливает армию и создает народное ополчение

В Вооруженных силах Беларуси будет сформировано новое, Южное оперативное командование. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, мысль об усилении южного направления появилась еще до войны в Украине в связи с давлением со стороны НАТО в Польше, Литве и Латвии. Новая белорусская группировка будет создана за счёт ротации войск, передает Euronews.

В то же самое время в правительстве республики заявили о планах создать народное ополчение: по словам министра обороны страны, это должно стать превентивной мерой против возможных вторжений на белорусскую территорию.

Беларусь формально не участвует в российском вторжении, но предоставляет инфраструктуру для переброски российских войск и лечит раненых российских солдат, отмечает телеканал.