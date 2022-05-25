Польша и Румыния пытаются уговорить Турцию

Главы МИД Польши и Румынии в надежде убедить Турцию снять вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО прибыли в Стамбул, сообщает Euronews.

В Анкаре приветствуют усилия союзников, но дают понять, что ожидают действий от Стокгольма и Хельсинки, а не от третьих стран. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «нужно быть честными: такой подход, как «мы когда-нибудь сможем убедить Турцию, потому что мы друзья и союзники», просто не работает. Финляндия и Швеция должны предпринять конкретные шаги. Мы не требуем ничего невыполнимого: эти страны должны прекратить поддерживать терроризм».

Турция требует письменных гарантий того, что Швеция и Финляндия отказываются от поддержки курдских террористов. Кроме того, турецкая сторона требует отмены санкций, введенных скандинавскими странами в ответ на турецкие операции на севере Сирии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что Швеция и Финляндия не смогут примкнуть к Альянсу, не выполнив требований Турции. Если этого не произойдёт до 28 июня — саммита НАТО — процесс вступления сильно замедлится.