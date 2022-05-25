В Грузии не намерены обострять отношения с Россией

Правительство Грузии не намерено обострять отношения с Россией, даже если такая политика затруднит республике путь в ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отчитываясь перед депутатами.

Вынесенный на обсуждение вопрос звучал так: «Какие правовые и административные меры принимает правительство для предотвращения нарушения Российской Федерацией и ее представителями режима санкций с использованием территории Грузии, физических и юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, или других лиц?»

Ираклий Гарибашвили напомнил, что его страна присоединилась ко всем западным резолюциям с осуждением действий Москвы, проголосовала за изгнание России из ПАСЕ, поддержала инициативу о начале разбирательства в Международном уголовном суде, закрыла банк VTB-Georgia, установила строжайший контроль на КПП «Казбеги» у российско-грузинской границы, чтобы санкционная продукция не попадала в РФ через грузинскую территорию.

«Но, введя национальные санкции против России, мы бы подвели под санкции сами себя»,— подчеркнул премьер Гарибашвили, добавив, что при всем уважении и любви к украинцам как «дружественному народу» он всегда будет действовать «исходя из национальных интересов Грузии». Гарибашвили также сказал: в РФ живут около миллиона грузин, а сотни тысяч семей зависят от экспорта сельхозпродукции на российские рынки.

По его словам, экономический рост в первом квартале 2022 года составил 14,4% именно благодаря тому, что в Грузии удается сохранить мир. Обратившись к населению страны, премьер-министр посоветовал грузинам оценить по достоинству усилия властей, сказав: «Если бы не «Грузинская мечта», сейчас здесь был бы второй Мариуполь».

Ответы премьер-министра прозвучали на фоне протестов в связи с арестом основателя оппозиционной телекомпании «Главный канал» Ники Гварамии и отказа властей отправить в Европу для лечения экс-президента Саакашвили, отбывающего шестилетний срок заключения в Руставской тюрьме за должностные преступления. Оппозиция опасается, что в июне, когда будет обсуждаться вопрос о предоставлении Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата в члены ЕС, Тбилиси будет отказано под предлогом нарушения демократических норм и нежелания активно поддержать Украину в ее борьбе против России. В связи с этим в Тбилиси обращают внимание на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Грузию с Днем независимости, призвал власти кавказской страны «принять все возможные меры для поддержки Украины и для того, чтобы Россия ответила за военные преступления».