По сведениям одного из собеседников газеты, американские РСЗО войдут в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. Он уточнил, что, кроме РСЗО, Киеву передадут современные мобильные ракетные установки.

Источники не уточнили, какая именно система будет передана Украине, однако газета указывает, что США чаще всего экспортируют M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Дальность огня M31 в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км. Такие установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых корректируется со спутников.

Представители украинского руководства и президент страны Владимир Зеленский ранее заявляли, что их страна нуждается в ракетных системах залпового огня M142 и М270. Однако администрация Байдена несколько недель отказывала в таких поставках на фоне высказанных в Совете нацбезопасности опасений, что Украина может использовать вооружение для обстрелов территории России. Еще одна причина, по которой Соединенные Штаты не торопились с передачей РСЗО, — сомнения, может ли Вашингтон позволить себе отдать так много высококлассного оружия из военных запасов.