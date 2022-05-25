Как сообщает влиятельная The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американской разведки, Израиль заранее предупредил США о плане ликвидации командира секретного подразделения КСИР полковника Хасана Сайяда Ходаи. Утечка этой информации вызвала серьезную обеспокоенность израильской стороны, которая уже обратилась в Вашингтон за разъяснениями.

Как уже сообщалось, 22 мая полковник Худаяри был застрелен перед своим домом на одной из центральных улиц Тегерана. Киллеры на двух мотоциклах открыли огонь по автомобилю Худаяри, который получил пять пулевых ранений и скончался на месте.

Хотя предполагалось, что ликвидация полковника КСИР является делом рук израильской внешней разведки Моссад, Тегеран открыто не обвинял Израиль в этом убийстве.

Полковник Худаяри был командиром (по другим данным, заместителем командира) секретного подразделения Корпуса стражей исламской революции под кодовым названием «Группа 840», осуществлявшего убийства и террористические операции за рубежом. Худаяри считался правой рукой командующего КСИР генерала Касима Сулеймани, погибшего в Багдаде в январе 2020 года в результате ракетного удара американского беспилотника.

The New York Times процитировала представителя американской разведки, заявившего, что под командованием Худаяри «Группа 840» проводила тайные операции в разных странах, от Восточного Средиземноморья до Колумбии, а также занималась вербовкой агентов для убийств и похищений людей.

Источник The New York Times сообщил, что оперативники «Группы 840» готовили убийство Бернара Анри Леви, французского философа и писателя еврейского происхождения, а также командира военной базы США в Германии и консула Израиля в Турции.