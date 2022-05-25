США сливают информацию, Израиль призывает своих граждан быть осторожными в Азербайджане новые сенсационные детали
Как сообщает влиятельная The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американской разведки, Израиль заранее предупредил США о плане ликвидации командира секретного подразделения КСИР полковника Хасана Сайяда Ходаи. Утечка этой информации вызвала серьезную обеспокоенность израильской стороны, которая уже обратилась в Вашингтон за разъяснениями.
Как уже сообщалось, 22 мая полковник Худаяри был застрелен перед своим домом на одной из центральных улиц Тегерана. Киллеры на двух мотоциклах открыли огонь по автомобилю Худаяри, который получил пять пулевых ранений и скончался на месте.
Хотя предполагалось, что ликвидация полковника КСИР является делом рук израильской внешней разведки Моссад, Тегеран открыто не обвинял Израиль в этом убийстве.
Полковник Худаяри был командиром (по другим данным, заместителем командира) секретного подразделения Корпуса стражей исламской революции под кодовым названием «Группа 840», осуществлявшего убийства и террористические операции за рубежом. Худаяри считался правой рукой командующего КСИР генерала Касима Сулеймани, погибшего в Багдаде в январе 2020 года в результате ракетного удара американского беспилотника.
The New York Times процитировала представителя американской разведки, заявившего, что под командованием Худаяри «Группа 840» проводила тайные операции в разных странах, от Восточного Средиземноморья до Колумбии, а также занималась вербовкой агентов для убийств и похищений людей.
Источник The New York Times сообщил, что оперативники «Группы 840» готовили убийство Бернара Анри Леви, французского философа и писателя еврейского происхождения, а также командира военной базы США в Германии и консула Израиля в Турции.
Помимо этого, источник подтвердил, что именно Худаяри направил азербайджанского киллера Орхана Асадова на Кипр для убийства четырех израильских бизнесменов, предотвращенное агентами Моссада и кипрской контрразведки.
Маджид Тахт Раванчи, посол Ирана в Организации Объединенных Наций, направил руководству ООН письмо, в котором призвал международное сообщество осудить убийство Худаяри.
«Мы вправе ждать, что, в соответствии со своими обязательствами по реальной борьбе с терроризмом и на недискриминационной основе, ООН осудит этот зверский акт», — подчеркнул в письме Раванчи.
Не называя конкретного виновника, посол Ирана заявил, что нападение было совершено «некоторыми режимами для продвижения своих нелегитимных внешнеполитических целей в регионе».
Тем временем, в минувший вторник тысячи людей пришли на похороны Худаяри в центре Тегерана. Траурную процессию возглавил главный имам иранской столицы. Гроб с телом Сайяда Худаяри был задрапирован иранским флагом, а плакаты превозносили его, как «мученика».
Израильский телеканал Chanel 12 заявил, что утечка информации в The New York Times об убийстве Моссадом полковника Худаяри удивила и встревожила Израиль. Сообщается, что по этому поводу между Израилем и США уже состоялись «многочисленные телефонные переговоры», по итогам которых стороны согласились, что «инцидент остался позади».
В то же время, Алон Ушпиз, генеральный директор МИД Израиля заявил, что США должны прокомментировать статью, опубликованную в The New York Times. По его словам, Израиль крайне обеспокоен тем, что утечка информации повысит мотивацию Ирана к нападениям на израильтян, находящихся за границей.
В связи с этим высокопоставленные представители Министерства обороны и спецслужб провели серию консультаций. Ожидается, что вскоре правительство Израиля призовет своих граждан воздержаться от поездок в соседние с Ираном страны, включая Азербайджан, ОАЭ, Бахрейн и, возможно, Турцию.
По словам неназванного израильского чиновника, никаких конкретных разведывательных предупреждений о готовящихся нападениях на израильтян в соседних с Ираном странах пока не поступало. Тем не менее, источник телеканала Chanel 12 отметил, что гражданам Израиля вскоре будет рекомендовано проявлять максимум осторожности при посещении Азербайджана, а также воздержаться без особой неоьходимости от поездок в Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.