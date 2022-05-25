Азербайджан пришел на помощь Болгарии главное на этот час
Интерконнекторный газопровод между Болгарией и Грецией будет запущен 1 июля. В результате Болгария сможет ежегодно получать из Азербайджана по Южному газовому коридору один миллиард кубометров газа.
Азербайджанский газ позволит Болгарии полностью обеспечить в летние месяцы потребности в этом виде топлива. Более того, ожидается, что цена азербайджанского газа будет ниже той, по которой Россия продавала его Болгарии.
«Газпром» полностью прекратил поставки газа в Болгарию с 27 апреля нынешнего года. Причина – отказ Софии расплачиваться за российский газ в рублях.
Впрочем, правительство Болгарии и ранее неоднократно заявляло, что истекающий 1 июля 2022 года контракт на поставку газа между «Газпромом» и Bulgargaz продлеваться не будет. По словам представителей руководства этой страны, Болгария будет удовлетворять свои потребности в «голубом топливе» из альтернативных источников, в том числе, из Азербайджана.
Как известно, строительство болгаро-греческого интерконнектора загадочным образом затягивалось. В результате даже после того, как в конце 2020 года был был запущен Южный газовый коридор и введен в эксплуатацию газопровод ТАР, Болгария получала только около трети от запланированного миллиарда кубометров азербайджанского газа.
Для компании Bulgargaz невыполнение договорных обязательств обернулось ежемесячными штрафами в размере сотен тысяч евро. Сама же Болгария, покупая все это время дорогой российский газ вместо дешевого азербайджанского, теряла ежегодно почти миллиард евро.
Запуск строительства болгаро-греческого интерконнектора ICGB стал возможен, благодаря форсированию процесса лицензирования трубопровода энергетическими регуляторами двух стран. Это решение было ускорено также войной в Украине и приостановкой «Газпромом» поставок газа в Болгарию.
В Минэнерго Болгарии отмечают, что запуск газопровода важен для безопасности газоснабжения страны и формирования доступных цен для потребителей. ICGB имеет возможность транспортировать ежегодно 3 миллиарда кубометров газа. Мало того, этот объем может быть увеличен до пяти миллиардов в год за счет строительства более мощных компрессорных станций.
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков поставил перед греческой стороной и подрядчиками жесткое условие - строительство газопровода ICGB должно быть завершено не позднее 1 июля нынешнего года.