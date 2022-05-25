Интерконнекторный газопровод между Болгарией и Грецией будет запущен 1 июля. В результате Болгария сможет ежегодно получать из Азербайджана по Южному газовому коридору один миллиард кубометров газа.

Азербайджанский газ позволит Болгарии полностью обеспечить в летние месяцы потребности в этом виде топлива. Более того, ожидается, что цена азербайджанского газа будет ниже той, по которой Россия продавала его Болгарии.

«Газпром» полностью прекратил поставки газа в Болгарию с 27 апреля нынешнего года. Причина – отказ Софии расплачиваться за российский газ в рублях.

Впрочем, правительство Болгарии и ранее неоднократно заявляло, что истекающий 1 июля 2022 года контракт на поставку газа между «Газпромом» и Bulgargaz продлеваться не будет. По словам представителей руководства этой страны, Болгария будет удовлетворять свои потребности в «голубом топливе» из альтернативных источников, в том числе, из Азербайджана.