Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 05:51

В то время как на Донбассе идут тяжелые бои, и обе стороны несут серьезные потери, две новости в значительной степени позволяют спрогнозировать дальнейший ход событий. В оккупированном Мелитополе зафиксировано прибытие из России расконсервированных танков Т-62. CNN сообщает о достигнутой договоренности о поставках в Украину реактивных систем залпового огня M142 (HIMARS). С начала войны, по оценкам Пентагона, российские войска потеряли в Украине около тысячи танков, это треть от общего числа, находившегося на вооружении до начала вторжения. Потери приходится компенсировать за счет старой техники, находящейся на длительном хранении. Вот в ход и пошли танки, производство которых было прекращено в Советском Союзе еще в 1975 году. Оборудованные допотопными системами прицеливания и прожорливыми двигателями, они не обладают современными системами динамической защиты и уничтожаются обычными гранатометами.

Отдельный вопрос, в каком состоянии Т-62 пережили сохранение и насколько готовы к боевому использованию: скорей, плохо пережили и неважно могут, но, очевидно, особого выбора у русских нет. Замещать выбывшую технику необходимыми темпами за счет заводских поступлений они не могут. Дальнобойные системы реактивного залпового огня – первоочередное требование украинской армии на этом этапе войны и главная просьба к союзникам. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter: «Четыре буквы могут помочь Украине: - отразить наступление россиян на Донбассе; - сорвать планы России по аннексии Херсона; - прекратить пытки Россией, изнасилование и другие ужасающие нарушения прав человека на оккупированных территориях; - разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: MLRS». MLRS - Multiple Launch Rocket System – ракетные системы залпового огня, и все украинское руководство, включая президента Зеленского, сейчас активно требует у Запада именно это оружие, и побольше.

По РСЗО Россия имеет большое преимущество на поле боя, и это создает большие проблемы украинским войскам. Если по дальнобойной артиллерии давно достигнуты договоренности, ее поставки из-за рубежа активно идут, и знаменитые М777 и прочие артсистемы уже работают на фронте, то с ракетными системами было непросто. Якобы были опасения, что их применение Украиной может вызвать слишком острую и нежелательную для стран-поставщиков реакцию. Ведь дальность и точность, например, системы М142 HIMARS намного превышает тактико-технические характеристики российской техники аналогичного типа, она поражает цели на расстоянии до 300 км. Министр обороны Чехии Яна Чернова, между тем, опровергла информацию, будто у стран НАТО существует договоренность не поставлять какие-то типы вооружений: «Нет такой договоренности. По крайней мере, я о ней ничего не знаю. А если бы эта идея пришла кому-то в голову, мы бы ее не поддержали». Не поддержал бы такую идею и Борис Джонсон, заявивший, что РСЗО «позволили бы украинцам защититься от очень жестокой российской артиллерии». «Жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», - британский премьер подтвердил свою неизменную позицию.