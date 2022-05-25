Украине помогут огнем актуальный комментарий
В то время как на Донбассе идут тяжелые бои, и обе стороны несут серьезные потери, две новости в значительной степени позволяют спрогнозировать дальнейший ход событий. В оккупированном Мелитополе зафиксировано прибытие из России расконсервированных танков Т-62. CNN сообщает о достигнутой договоренности о поставках в Украину реактивных систем залпового огня M142 (HIMARS).
С начала войны, по оценкам Пентагона, российские войска потеряли в Украине около тысячи танков, это треть от общего числа, находившегося на вооружении до начала вторжения. Потери приходится компенсировать за счет старой техники, находящейся на длительном хранении. Вот в ход и пошли танки, производство которых было прекращено в Советском Союзе еще в 1975 году. Оборудованные допотопными системами прицеливания и прожорливыми двигателями, они не обладают современными системами динамической защиты и уничтожаются обычными гранатометами.
Отдельный вопрос, в каком состоянии Т-62 пережили сохранение и насколько готовы к боевому использованию: скорей, плохо пережили и неважно могут, но, очевидно, особого выбора у русских нет. Замещать выбывшую технику необходимыми темпами за счет заводских поступлений они не могут.
Дальнобойные системы реактивного залпового огня – первоочередное требование украинской армии на этом этапе войны и главная просьба к союзникам. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter:
«Четыре буквы могут помочь Украине:
- отразить наступление россиян на Донбассе;
- сорвать планы России по аннексии Херсона;
- прекратить пытки Россией, изнасилование и другие ужасающие нарушения прав человека на оккупированных территориях;
- разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Эти четыре буквы: MLRS».
MLRS - Multiple Launch Rocket System – ракетные системы залпового огня, и все украинское руководство, включая президента Зеленского, сейчас активно требует у Запада именно это оружие, и побольше.
По РСЗО Россия имеет большое преимущество на поле боя, и это создает большие проблемы украинским войскам. Если по дальнобойной артиллерии давно достигнуты договоренности, ее поставки из-за рубежа активно идут, и знаменитые М777 и прочие артсистемы уже работают на фронте, то с ракетными системами было непросто. Якобы были опасения, что их применение Украиной может вызвать слишком острую и нежелательную для стран-поставщиков реакцию. Ведь дальность и точность, например, системы М142 HIMARS намного превышает тактико-технические характеристики российской техники аналогичного типа, она поражает цели на расстоянии до 300 км.
Министр обороны Чехии Яна Чернова, между тем, опровергла информацию, будто у стран НАТО существует договоренность не поставлять какие-то типы вооружений: «Нет такой договоренности. По крайней мере, я о ней ничего не знаю. А если бы эта идея пришла кому-то в голову, мы бы ее не поддержали».
Не поддержал бы такую идею и Борис Джонсон, заявивший, что РСЗО «позволили бы украинцам защититься от очень жестокой российской артиллерии». «Жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», - британский премьер подтвердил свою неизменную позицию.
По данным CNN, вопрос поставки Украине РСЗО несколько раз обговаривался на заседаниях Совета национальной безопасности, и в следующий пакет помощи это оружие уже будет включено. Представители Пентагона встречались с руководством Lockheed Martin Corporation, которая разрабатывает и производит реактивные системы залпового огня, и договаривались об увеличении производства оружия, чтобы вовремя покрывать собственные нужды американской армии, отправляющей свои системы в Украину.
Таким образом, если Россия бросает в бой старую советскую технику, причем старую даже по советским меркам, Украина вооружается современной западной, пусть и с запозданием и не теми темпами, как хотелось бы. Страна выстояла под сумасшедшим натиском первых трех месяцев войны, и сейчас ни у кого нет сомнения, что выстоит еще столько, сколько потребуется. А дальше с неизбежностью скажутся нарастающее техническое преимущество и неизменный боевой дух. Если бы Украина могла экспортировать боевой дух своих солдат, на мировом рынке выстроилась бы длинная очередь покупателей, готовых платить любые деньги. России ни в этом, ни в каком другом отношении похвастаться нечем.