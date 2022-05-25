Пентагон заказал 1300 ПЗРК Stinger

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство 1300 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger на общую сумму $624 млн. Об этом сообщает Cision PR Newswir.

Контракт включает в себя положения об инженерной поддержке, а также испытательном оборудовании и поддержке, необходимой для решения проблемы устаревания, модернизации ключевых компонентов и ускорения производства.

Президент Raytheon Missiles & Defense Уэс Кремер сообщил, что партия ракет предназначена для пополнения запасов ПЗРК взамен отправленных на Украину. Кроме того, контракт предусматривает ряд мер по повышению производительности линии по производству Stinger.

Ранее сообщалось, что Пентагон передал Украине свыше 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В конце марта помощник министра Сухопутных войск США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш заявил, что Вашингтон может нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinge из-за поставок на Украину.