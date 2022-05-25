Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, сообщает АзерТАдж.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, сообщает АзерТАдж.
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