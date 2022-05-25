Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс LOT фото, видео
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в субботу утром, 28 мая, состоялось торжественное открытие первого пассажирского рейса авиакомпании LOT, выполненного из Варшавы.
По традиции борт нового авиаперевозчика в бакинском аэропорту поприветствовали водяной аркой.
Полеты из Варшавы в Баку и обратно будут выполняться авиакомпанией LOT четыре раза в неделю.
О том, как в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили первый рейс польского авиаперевозчика, можно посмотреть в видеоролике.