В Международном аэропорту Гейдар Алиев в субботу утром, 28 мая, состоялось торжественное открытие первого пассажирского рейса авиакомпании LOT, выполненного из Варшавы.

По традиции борт нового авиаперевозчика в бакинском аэропорту поприветствовали водяной аркой.

Полеты из Варшавы в Баку и обратно будут выполняться авиакомпанией LOT четыре раза в неделю.

О том, как в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили первый рейс польского авиаперевозчика, можно посмотреть в видеоролике.