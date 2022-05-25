Лукашенко заявил о непростой обстановке у границ Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал непростой военно-политическую обстановку, которая складывается у границ страны. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление белорусский лидер сделал в поздравлении по случаю Дня пограничника, адресованном личному составу и ветеранам пограничной службы. В то же время Лукашенко подчеркнул, что граждане в состоянии защитить свою независимость и территориальную целостность.

Он также выразил надежду, что «пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи Отечества оставались в неприкосновенности».