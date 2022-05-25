В России начали искать миллиарды Чубайса

Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего Россию бывшего главы «Роснано» и экс-помощника президента Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сумма иностранной валюты на этих счетах может достигать нескольких миллиардов. В интересах следствия источники не уточнили, в каких именно банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

В конце апреля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщил, что политик находится в Европе и не планирует возвращаться в Россию, в том числе для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн руб. Как указал собеседник агентства, Чубайс покинул Россию на частном самолете, сначала он был в Турции, а затем направился в Италию, где у него есть собственность.