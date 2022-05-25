Европа рассматривает военно-морскую миссию к берегам Украины

Евросоюз (ЕС) на саммите 30–31 мая обсудит растущий риск голода в странах, зависящих от поставок сельскохозяйственной продукции из Украины. По словам источников испанской газеты El Pais, ЕС рассматривает возможность организации военно-морской миссии для помощи в вывозе украинского зерна, в том числе из Одессы. Но в Европе опасаются столкновений с российскими военными.

ЕС считает необходимым как можно скорее вывезти тысячи тонн кукурузы, ячменя и, прежде всего, пшеницы, заблокированных на территории Украины. В проекте итогового заявления саммита, по данным El Pais, «решительно осуждается уничтожение и незаконное присвоение Россией сельскохозяйственной продукции Украины». ЕС планирует попросить Москву «снять блокаду украинских портов и разрешить вывоз продуктов питания, в частности, из Одессы».

Одной из трудностей в организации военно-морской миссии, как отмечает газета, стал бы проход в порт Одессы. С 1936 года заход в Черное море военных кораблей регулируется Конвенцией Монтрё, за выполнением статей которой следит Турция. Но один из собеседников El Pais уверяет, что Анкара дала бы разрешение на проход европейских кораблей, так как речь идет о гуманитарной миссии.