Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 11:29

Спецоперация, задуманная как легкая прогулка на неделю, переросла в кровавое побоище с размытыми сроками и неясными перспективами. Уже сейчас можно сделать определенные выводы из всего, что мы видим вокруг, и, боюсь, эти выводы никому не понравятся… Буксует и второй этап войны Второй этап войны, цели которого ограничивались уже не всей Украиной, а всего лишь Юго-Востоком страны, явно буксует. По меркам такой огромной страны, как Украина, масштабы продвижения российской армии крайне незначительны, и все ее основные достижения - от взятия Херсонской области до контроля над Мариуполем, есть не что иное, как продолжение успехов первых 5-10 дней войны, после которых каких-либо значительных успехов у россиян не наблюдалось. И даже куда более простая задача - выход к границам Донецкой и Луганской областей, остается пока под вопросом.

Что же касается более сложных и масштабных задач, вроде взятия Николаева и, тем более, миллионной Одессы, то тут перспективы еще более туманные. Еще месяц назад ваш покорный слуга высказывал мнение, что в конечном итоге конфликт будут морозить, и это для России - единственный шанс выйти из войны с более или менее сохраненным лицом. Нынешняя ситуация только подтверждает это предположение. На данном этапе ни у одной из сторон нет шанса добиться решающего перевеса. В последнее время как в Украине, так и в России все чаще говорят о мобилизации. Но пока ни Киев, ни Москва на это не идут, понимая, вероятно, что в лучшем случае это будет бесполезная трата времени, средств и ресурсов, а в худшем - массовая бойня. Ведь само по себе слово «мобилизация» только на первый взгляд звучит просто. В реальности это сложнейший процесс, требующий перехода всей страны на военные рельсы. Можно собрать на призывных пунктах миллион офис-менеджеров, инженеров и учителей, но вооружить их и снабдить более или менее современной амуницией – это сложнейшая организационная проблема. Не говоря уже о том, что практически невозможно сделать из них солдат, которые не начнут разбегаться по сторонам при первом же артиллерийском обстреле. У вас может быть миллион мобилизованных новобранцев, но толку от них будет меньше, чем от десяти тысяч обстрелянных бойцов. Конечно, в перспективе небольшая часть от миллиона, которой удастся выжить, станет в итоге боевым активом, но цена за этот «естественный отбор» будет чрезмерно высокой. Так что, ни Россия, ни тем более, Украина, платить ее не готовы. А потому продолжаю придерживаться мнения, которое высказал полтора месяца назад: бойня в Украине – это война двух тяжеловесов, которые могут причинить друг другу тяжелые травмы, но не убить. Москва не дозрела до ядерного удара У обеих сторон есть на данном этапе определенные надежды, которые, впрочем, не выглядят реалистичными. Например, россияне и их сторонники ударились сегодня в патриотическую риторику, и гневно вопрошают: «Почему Россия не использует все свои возможности, чего она стесняется?». Звучит так, будто у России есть возможность стереть Украину с лица земли, но она этого не делает из соображений высокого гуманизма.

Тем, кто считает, что Москва покуда сдерживает силу удара, но в случае необходимости может значительно усилить натиск, рекомендую посмотреть кадры бомбежек украинских городов, к примеру, Харькова, во время первой фазы войны. Ужасающие кадры, на которых с приличного расстояния заснято, как бомбы взрываются с частотой автоматной очереди, а ночной горизонт освещен огнем от пожаров… Уверяю, такой интенсивной бомбежки вы не увидите даже в документальных фильмах про Вторую мировую войну. Кстати, такие же разговоры мы слышали и перед началом второго этапа. Дескать, в начале войны Россия щадила мирных жителей, но теперь уже ударит по-настоящему. Как оказалось, никакого усиления огневой мощи не произошло, да и не могло произойти - бомбежки на первом этапе были настолько интенсивными, что за считанные недели стерли с лица земли миллионные города. Что тут еще добавить? Разве что удар тактическим ядерным оружием, до которого Москва, по счастью, еще не дозрела. Так что, у россиян не так уж много шансов добиться решающего перевеса в войне, поскольку они и так сделали все, что могли и использовали все, что имели под рукой. Со своей стороны, Украина надеется на современное оружие, которое ей представляют или обещают предоставить западные союзники. Но и тут много вопросов. В первую очередь, что это за оружие, для чего оно предназначено, в каком темпе будет поставляться и, главное, для каких целей? Если для того, чтоб сдержать натиск российской армии, то все понятно и объяснимо – высокотехнологичное оружие НАТО поможет Киеву удержать нынешние позиции и не допустить оккупации новых территорий. А вот как быть с наступательным оружием, без которого Украина не может переломить ход войны? Да и вообще, не преувеличена ли в этой войне важность оружия? Да, высокие технологии, ракеты, попадающие в мячик для гольфа с расстояния в 100 км и т.д. — все это замечательно. Вот только хватит ли у Украины сил вынудить противника покинуть территорию страны, освободив оккупированные Крым и Донбасс?

Спору нет, высокоточное оружие — это очень важно. Но со времен шумеров и ассирийцев и по сей день войны выигрывала пехота. Когда закончится артподготовка, отгрохочут самоходки и опорожнят люки бомбардировщики, в атаку пойдут бойцы с автоматами. Они и решат судьбу войны… Да, Украина может получить от Запада обещанное оружие. Да, ВСУ могут значительно повысить эффективность атак и даже перейти в контрнаступление. Единственное, чего не может сделать Украина, – это за пару месяцев увеличить свое население в три раза. А потому продолжаю настаивать, что самый реалистичный сценарий последующих событий – это замораживание войны. Не бывает победителя, когда война продолжается Поверьте, никто ничего не скажет. Не будет долгих и нудных переговоров, не будет евро-американских посредников, торжественного подписания соглашения и перерезания желтой-блакитной (или георгиевской) ленточки. Все произойдет само собой. В какой-то момент, когда в Кремле поймут всю бессмысленность дальнейшего продолжения войны, все активные боевые действия вдруг прекратятся, лопасти вертолетов перестанут рассекать небо, а стрельба стихнет. На российских телеканалах это будет представлено как временное затишье. Дескать, немного терпения, дорогие товарищи, вот сейчас наша доблестная армия перегруппируется, пополнит запасы оружия, нагонит новых танков и так вдарит!..