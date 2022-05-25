Так и остановится война в Украине главная тема
Спецоперация, задуманная как легкая прогулка на неделю, переросла в кровавое побоище с размытыми сроками и неясными перспективами.
Уже сейчас можно сделать определенные выводы из всего, что мы видим вокруг, и, боюсь, эти выводы никому не понравятся…
Буксует и второй этап войны
Второй этап войны, цели которого ограничивались уже не всей Украиной, а всего лишь Юго-Востоком страны, явно буксует. По меркам такой огромной страны, как Украина, масштабы продвижения российской армии крайне незначительны, и все ее основные достижения - от взятия Херсонской области до контроля над Мариуполем, есть не что иное, как продолжение успехов первых 5-10 дней войны, после которых каких-либо значительных успехов у россиян не наблюдалось. И даже куда более простая задача - выход к границам Донецкой и Луганской областей, остается пока под вопросом.
Что же касается более сложных и масштабных задач, вроде взятия Николаева и, тем более, миллионной Одессы, то тут перспективы еще более туманные.
Еще месяц назад ваш покорный слуга высказывал мнение, что в конечном итоге конфликт будут морозить, и это для России - единственный шанс выйти из войны с более или менее сохраненным лицом. Нынешняя ситуация только подтверждает это предположение.
На данном этапе ни у одной из сторон нет шанса добиться решающего перевеса. В последнее время как в Украине, так и в России все чаще говорят о мобилизации. Но пока ни Киев, ни Москва на это не идут, понимая, вероятно, что в лучшем случае это будет бесполезная трата времени, средств и ресурсов, а в худшем - массовая бойня.
Ведь само по себе слово «мобилизация» только на первый взгляд звучит просто. В реальности это сложнейший процесс, требующий перехода всей страны на военные рельсы. Можно собрать на призывных пунктах миллион офис-менеджеров, инженеров и учителей, но вооружить их и снабдить более или менее современной амуницией – это сложнейшая организационная проблема. Не говоря уже о том, что практически невозможно сделать из них солдат, которые не начнут разбегаться по сторонам при первом же артиллерийском обстреле.
У вас может быть миллион мобилизованных новобранцев, но толку от них будет меньше, чем от десяти тысяч обстрелянных бойцов. Конечно, в перспективе небольшая часть от миллиона, которой удастся выжить, станет в итоге боевым активом, но цена за этот «естественный отбор» будет чрезмерно высокой. Так что, ни Россия, ни тем более, Украина, платить ее не готовы.
А потому продолжаю придерживаться мнения, которое высказал полтора месяца назад: бойня в Украине – это война двух тяжеловесов, которые могут причинить друг другу тяжелые травмы, но не убить.
Москва не дозрела до ядерного удара
У обеих сторон есть на данном этапе определенные надежды, которые, впрочем, не выглядят реалистичными.
Например, россияне и их сторонники ударились сегодня в патриотическую риторику, и гневно вопрошают: «Почему Россия не использует все свои возможности, чего она стесняется?».
Звучит так, будто у России есть возможность стереть Украину с лица земли, но она этого не делает из соображений высокого гуманизма.
Тем, кто считает, что Москва покуда сдерживает силу удара, но в случае необходимости может значительно усилить натиск, рекомендую посмотреть кадры бомбежек украинских городов, к примеру, Харькова, во время первой фазы войны. Ужасающие кадры, на которых с приличного расстояния заснято, как бомбы взрываются с частотой автоматной очереди, а ночной горизонт освещен огнем от пожаров… Уверяю, такой интенсивной бомбежки вы не увидите даже в документальных фильмах про Вторую мировую войну.
Кстати, такие же разговоры мы слышали и перед началом второго этапа. Дескать, в начале войны Россия щадила мирных жителей, но теперь уже ударит по-настоящему. Как оказалось, никакого усиления огневой мощи не произошло, да и не могло произойти - бомбежки на первом этапе были настолько интенсивными, что за считанные недели стерли с лица земли миллионные города. Что тут еще добавить? Разве что удар тактическим ядерным оружием, до которого Москва, по счастью, еще не дозрела.
Так что, у россиян не так уж много шансов добиться решающего перевеса в войне, поскольку они и так сделали все, что могли и использовали все, что имели под рукой.
Со своей стороны, Украина надеется на современное оружие, которое ей представляют или обещают предоставить западные союзники.
Но и тут много вопросов. В первую очередь, что это за оружие, для чего оно предназначено, в каком темпе будет поставляться и, главное, для каких целей? Если для того, чтоб сдержать натиск российской армии, то все понятно и объяснимо – высокотехнологичное оружие НАТО поможет Киеву удержать нынешние позиции и не допустить оккупации новых территорий.
А вот как быть с наступательным оружием, без которого Украина не может переломить ход войны? Да и вообще, не преувеличена ли в этой войне важность оружия? Да, высокие технологии, ракеты, попадающие в мячик для гольфа с расстояния в 100 км и т.д. — все это замечательно. Вот только хватит ли у Украины сил вынудить противника покинуть территорию страны, освободив оккупированные Крым и Донбасс?
Спору нет, высокоточное оружие — это очень важно. Но со времен шумеров и ассирийцев и по сей день войны выигрывала пехота. Когда закончится артподготовка, отгрохочут самоходки и опорожнят люки бомбардировщики, в атаку пойдут бойцы с автоматами.
Они и решат судьбу войны…
Да, Украина может получить от Запада обещанное оружие. Да, ВСУ могут значительно повысить эффективность атак и даже перейти в контрнаступление. Единственное, чего не может сделать Украина, – это за пару месяцев увеличить свое население в три раза.
А потому продолжаю настаивать, что самый реалистичный сценарий последующих событий – это замораживание войны.
Не бывает победителя, когда война продолжается
Поверьте, никто ничего не скажет. Не будет долгих и нудных переговоров, не будет евро-американских посредников, торжественного подписания соглашения и перерезания желтой-блакитной (или георгиевской) ленточки. Все произойдет само собой. В какой-то момент, когда в Кремле поймут всю бессмысленность дальнейшего продолжения войны, все активные боевые действия вдруг прекратятся, лопасти вертолетов перестанут рассекать небо, а стрельба стихнет. На российских телеканалах это будет представлено как временное затишье. Дескать, немного терпения, дорогие товарищи, вот сейчас наша доблестная армия перегруппируется, пополнит запасы оружия, нагонит новых танков и так вдарит!..
Нет-нет, война не закончится, обе армии будут стоять друг против друга, напоминая о себе периодическими залпами орудий еще долгие годы. И при этом никто не признает своего поражения, равно как ни одна из сторон не станет примерять лавры победителя. Потому что не может быть победителя, когда война продолжается.
А она будет продолжаться!
Но раз нет мирного договора, значит, не будет снятия санкций, значит, Запад продолжит долгосрочную операцию по стратегическому ослаблению войны.
Украина тоже не примет новой реальности, не подпишет никаких мирных соглашений до тех пор, пока Россия не вернет ей все захваченные территории. Но Россия их все равно не вернет. В итоге война будет то периодически напоминать о себе, то приостанавливаться.
Временно.
Но уж мы-то с вами знаем, что нет на свете ничего более долговечного, чем временные трудности.
В особенности на постсоветском пространстве…