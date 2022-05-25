Путин об отношениях России с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости республики отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов", - говорится в тексте телеграммы.

Путин также отметил успехи, достигнутые Азербайджаном в социально-экономическом развитии, подчеркнул, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

В завершение президент России пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, а всем гражданам Азербайджана - счастья и процветания.