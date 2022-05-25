Зеленский: «Переговоры имеют смысл только с Путиным»

Зеленский заявил, что Путин — единственный, кто принимает окончательные решения в РФ, поэтому смысл имеют только переговоры с ним.

«Он сформировал государство, в котором никто не может принимать решения. Неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, пошлет ли он делегацию на встречу поговорить с нами. Все эти люди, к сожалению, ничего не значат», — заявил Зеленский в интервью голландскому телеканалу Nieuwsuur.

Он также вновь отметил, что власти знали о том, что будет вторжение, но населению не сказали об этом, чтобы не подорвать экономику.

«США предлагали бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны за год до вторжения. Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает как минимум 5 млрд долларов в бюджете. Этот дефицит возник в марте», - сказал он.