Еще один секретный визит эмиссаров Вашингтона в Саудовскую Аравию наш комментарий
Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посланник Госдепартамента по энергетике Амос Хохштейн на этой неделе побывали в Эр-Рияде с секретным визитом.
Зачем было объявлять визит секретным, если уже через день о нем знал весь Ближний Восток – известно только в Белом доме и в Госдепартаменте. Хотя, возможно, это было сделано, чтобы скрыть от однопартийцев Байдена униженные попытки договориться с тем, кого американский президент не так давно обещал сделать «изгоем».
Да и цели визита всем были понятны с самого начала. Возможное соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем – это так, разговоры в пользу бедных. Израильтяне с саудитами вполне могут договориться и напрямую, тем более, что такой диалог уже идет, и идет более успешнее, чем переговоры между Эр-Риядом и Тегераном…
Нефть, нефть и еще раз нефть, а точнее – увеличение ее добычи саудитами, вот что было главным в этом визите. Политика Байдена по удушению американской нефтянки увенчалась полным успехом. Добыча нефти в США меньше, чем была в марте 2020 года, до начала пандемии. При этом стоимость бензина бьет все рекорды, а летом ожидается еще и дефицит дизельного топлива.
У американских нефтяников нет возможности нарастить добычу. Не хватает трубопроводов, чье строительство заблокировано администрацией Байдена, нет возможности осваивать новые поля – Белый дом, серьезно свернувшийся на экологической повестке, не выдает разрешений.
В Америке возмущаются тем, что остальные страны стремятся вовсю закупать нефть из России, пользуясь тем, что она продается с небывалым дисконтом. Одна Индия только за март импортировала русской нефти столько, сколько за половину прошлого года – и готова взять столько же. Налетай – подешевело. К тому же еще неизвестно, сколько эта вакханалия продлится, и когда эта волшебная «халява» схлопнется.
Далеко не все готовы пополнить ряды проигравших по итогам энергокризиса - но США при Байдене среди победителей вряд ли окажется. Ему остается только униженно просить у тех, кого он еще вчера собирался делать изгоями, увеличения добычи и объемов импорта.
В ходе избирательной кампании политтехнологи Байдена запустили тему о том, что он – просто гуру дипломатии, обладатель бесценного опыта и связей на Ближнем Востоке. Мухаммеду бин Салману, наследному принцу Саудовской Аравии, и Мухаммаду бин Зейду, унаследовавший недавно пост правителя ОАЭ, потребовалось совсем немного времени, чтобы разбить этот миф. Достаточно было несколько раз не брать трубку, когда Байден пытался дозвониться.
На Востоке – память долгая. Ни саудиты, ни Эмираты не забыли всех унижений и недружественных шагов, которые демократы делали в отношении них при Обаме и Байдене. Они не забыли ни двусмысленной позиции американцев по Йемену, ни первой сделки по ядерному досье Ирана, которое совершенно не учитывало их интересов, ни то, как американцы оголили их систему ПВО, внезапно выведя с их территории все комплексы «Patriot», и только сейчас возвращая обратно. И тем более они не забыли то, что говорилось в их адрес в Вашингтоне.
Наступило время платить по счетам. И монархии Залива очень хотят узнать, насколько велика будет эта плата со стороны США. По всей видимости, то, что Америка готова им предложить, - их пока совершенно не устраивает. Они ждут большего – и готовы торговаться с Байденом до тех пор, пока он им не уступит.
Ведь на восточном политическом базаре действует только одно правило – кто кого переторгует. А Байден сейчас не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Он может только просить.