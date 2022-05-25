Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:09

Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посланник Госдепартамента по энергетике Амос Хохштейн на этой неделе побывали в Эр-Рияде с секретным визитом. Зачем было объявлять визит секретным, если уже через день о нем знал весь Ближний Восток – известно только в Белом доме и в Госдепартаменте. Хотя, возможно, это было сделано, чтобы скрыть от однопартийцев Байдена униженные попытки договориться с тем, кого американский президент не так давно обещал сделать «изгоем».

Да и цели визита всем были понятны с самого начала. Возможное соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем – это так, разговоры в пользу бедных. Израильтяне с саудитами вполне могут договориться и напрямую, тем более, что такой диалог уже идет, и идет более успешнее, чем переговоры между Эр-Риядом и Тегераном… Нефть, нефть и еще раз нефть, а точнее – увеличение ее добычи саудитами, вот что было главным в этом визите. Политика Байдена по удушению американской нефтянки увенчалась полным успехом. Добыча нефти в США меньше, чем была в марте 2020 года, до начала пандемии. При этом стоимость бензина бьет все рекорды, а летом ожидается еще и дефицит дизельного топлива. У американских нефтяников нет возможности нарастить добычу. Не хватает трубопроводов, чье строительство заблокировано администрацией Байдена, нет возможности осваивать новые поля – Белый дом, серьезно свернувшийся на экологической повестке, не выдает разрешений.

В Америке возмущаются тем, что остальные страны стремятся вовсю закупать нефть из России, пользуясь тем, что она продается с небывалым дисконтом. Одна Индия только за март импортировала русской нефти столько, сколько за половину прошлого года – и готова взять столько же. Налетай – подешевело. К тому же еще неизвестно, сколько эта вакханалия продлится, и когда эта волшебная «халява» схлопнется. Далеко не все готовы пополнить ряды проигравших по итогам энергокризиса - но США при Байдене среди победителей вряд ли окажется. Ему остается только униженно просить у тех, кого он еще вчера собирался делать изгоями, увеличения добычи и объемов импорта. В ходе избирательной кампании политтехнологи Байдена запустили тему о том, что он – просто гуру дипломатии, обладатель бесценного опыта и связей на Ближнем Востоке. Мухаммеду бин Салману, наследному принцу Саудовской Аравии, и Мухаммаду бин Зейду, унаследовавший недавно пост правителя ОАЭ, потребовалось совсем немного времени, чтобы разбить этот миф. Достаточно было несколько раз не брать трубку, когда Байден пытался дозвониться.