Эрдоган вылетел в Баку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в Азербайджан. Президент Турции посетит фестиваль "TEKNOFEST Азербайджан" в Баку.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в Азербайджан. Президент Турции посетит фестиваль "TEKNOFEST Азербайджан" в Баку.
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