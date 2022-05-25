ВОЗ оценила истинные масштабы распространения обезьяньей оспы

Пока подтверждены 200 случаев заболевания оспой обезьян, но их может оказаться гораздо больше, предупредила Всемирная организация здравоохранения.

Специалист ВОЗ Сильви Бриан отметила, что первый случай был выявлен всего три недели назад, и масштабы распространения вируса пока неизвестны, передает ТАСС.

«Мы призываем страны проявлять бдительность… Возможно, это лишь верхушка айсберга», — сказала Бриан.

Она также назвала ситуацию с вирусом нетипичной, поскольку случаи оспы обезьян зафиксированы более чем в 20 странах.

В то же время ВОЗ не рекомендует странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян. Достаточно изолировать зараженных и отслеживать их контакты, пояснили в организации.

Также ВОЗ пока не видит необходимости в массовой вакцинации.