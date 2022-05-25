Аэропорт в Зангилане будет готов в августе

"Международный аэропорт в Зангилане будет сдан в эксплуатацию в 2 этапа”. Как передает АПА, об этом журналистам сообщил представитель ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Валех Амирасланов.

Он сказал, что первая взлетно-посадочная полоса и диспетчерская вышка будут сданы в эксплуатацию в июле.

"Аэропорт рассчитан на вылет 200 пассажиров в час. На втором этапе в августе работы в аэропорту будут полностью завершены. Здесь возможен прием пассажирских и грузовых самолетов с взлетной массой 400 тонн", - отметил он.