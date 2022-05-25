Иран захватил греческие танкеры

Два греческих нефтяных танкера были арестованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в пятницу в Персидском заливе за нарушения, передает Tasnim.

«ВМС КСИР сегодня арестовали два греческих нефтяных танкера за нарушения, которые они совершили в лазурных водах Персидского залива», - говорится в заявлении КСИР в пятницу.

Это произошло через несколько дней после того, как иранский нефтяной танкер был задержан Грецией в ее территориальных водах с последующей передачей нефти в США.

Ранее в пятницу иранское издание Nour News сообщило, что страна собирается предпринять «карательные меры» против Греции в связи с захватом танкера.